Согласован механизм. Украина может получить танки от ключевых стран-партнеров — нардеп 23 ноября, 12:57 ВСУ еще не получали танки от стран-партнеров, Украина использует свои запасы (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина может получить танки от ключевых стран-партнеров для борьбы с войсками РФ, этот процесс должен быть запущен после возвращения украинской делегации с Парламентской Ассамблеи НАТО.

Об этом сообщил нардеп от фракции Слуга народа, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в своем Facebook.

По его словам, представители Украины согласовали механизм со всеми делегациями ключевых поставщиков танков — Германией, Испанией и США.

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«Во время многочисленных встреч с делегациями стран НАТО на Парламентской ассамблее одной из наших задач было устранить препятствия, до сих пор блокировавшие выделение нам тяжелой бронетехники. Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход», — добавил Чернев.

Нардеп уточнил, что после возвращения делегаций домой процесс должен быть запущен. В США этим займется целая группа конгрессменов обеих партий.

Страны Запада систематически поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, но еще ни в одном пакете военной помощи не было танков.

В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Киев получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии. Он поблагодарил Чехию, Нидерланды и США за совместное решение о покупке и передаче защитникам Украины 90 танков Т-72.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.