«Вызывает беспокойство». До апреля Украина получит не более 50 из обещанных западных танков Leopard — The Times 19 февраля, 15:14 Немецкий танк Leopard 2 (Фото:synaxonag/Wikipedia)

В начало прогнозируемого весеннего наступления России в Украину прибудут менее четверти современных боевых танков Leopard от обещанных западными странами.

Об этом пишет The Times.

По оценкам, к началу апреля на фронт прибудут лишь 50 танков, что вызывает беспокойство, поскольку их будет недостаточно для существенного влияния на боевые действия.

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The Times сообщает, что Киев ожидает, что его союзники отправят в общей сложности до 320 западных танков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его министры постараются во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершается в воскресенье, 19 февраля, сплотить партнеров, чтобы передать большую часть из обещанных европейскими странами 80 танков Leopard 2.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что танки Leopard 2, а также еще 60 танков, среди которых PT-91, которые Польша планирует предоставить, могут быть поставлены в Украину в течение одного-двух месяцев.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300-500 танков.