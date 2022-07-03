Словакия может передать Украине МиГ-29 и танки — премьер

3 июля, 15:58
Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки, заявил премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом сообщает чешский телеканал ČT 24 в воскресенье, 3 июля.

Хегер подтвердил, что Словакия может передать МиГ-29, и также упомянул о возможности получения Украиной танков.

«Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не сообщать подробности о технике», — сказал он.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что с сентября его страна будет помогать Словакии защищать свое воздушное пространство. В июне Словакия обратилась к Чехии за помощью в охране своего неба, пока она не получит заказанные истребители F-16 от США.

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По словам Хегера, Словакии понадобится помощь чешских истребителей примерно в течение года. Он добавил, что «у нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне».

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Фиала отметил, что у Украины должно быть оружие, «чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу». Он сказал, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

Чешский премьер не знает, сколько времени пройдет, прежде чем Украина вернет временно захваченные россиянами территории. По его мнению, без помощи Запада Украина не сможет защититься от полномасштабного вторжения России.

В конце апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что готов вести переговоры о возможном предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чехия Словакия Военная помощь МиГ-29 Истребители Поддержка Украина Поддержка Украины Война России против Украины

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