«РФ не смогла завладеть небом». Как Украина выиграет у России контрбатарейную борьбу — Defense Express 25 апреля, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие стреляют из артиллерии в Донецкой области, 2018 год. Фотография сделана украинским фотографом Максимом Левиным, погибшим вблизи Киева, освещая войну (Фото:REUTERS/Maksim Levin/File Phot)

Российская Федерация проиграла войну за небо, поэтому теперь между войсками идет контрбатарейная борьба, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«После того как РФ каждый день начала терять огромное количество самолетов и вертолетов и нести потери в деньгах всего за день в размере 100 миллионов долларов, количество авиационной поддержки на местах резко уменьшилось. <...> РФ не может завладеть небом и [теперь] она опирается на артиллерию. Поэтому постоянно идет контрбатарейная борьба», — отметил Катков в эфире Радио НВ.

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Теперь, по его словам, все партнеры концентрируются на том, чтобы передать Украине артиллерию калибра 150 мм.

«Это очень важно из-за двух аспектов. Она помогает нам вести огонь на большую дальность, чем это может сделать рашисткая арта. Дело в том, что натовская 155-миллиметровая гаубица в среднем на 5−10 километров стреляет дальше, чем самая современная, массовая российская. Это дает нам огромное преимущество над врагом».

Также, добавил главред Defense Express, существуют мнения, что Украину активно готовят к тому, чтобы отказаться от советского артиллерийского оружия:

«Чтобы Вооруженные силы перешли на новую артиллерийскую систему — это M109 в разных вариациях. Скорее всего, это будут Paladin. <...> Это действительно очень нужно, потому что запасы советских снарядов не бесконечны не только в Украине, но и в Европе. Артиллерия сейчас играет ключевую роль как в обороне, так и в атаке. Без нее не будет [боев]».

Катков объясняет: в контрбатарейной борьбе выигрывает тот, кто стреляет дальше, и у кого лучше информация о противнике.

«С последним у нас проблем нет, потому что за годы Операции объединенных сил наши артиллеристы уже научились работать с беспилотниками, контрбатарейными радарами — у нас минимальное время от обнаружения цели до ее уничтожения. А если у нас будет массовая артиллерия, которая [летает дальше], то вопрос, кто будет выигрывать в контрбатарейной борьбе, вообще не будет стоять», — добавил журналист.

Во второй половине апреля коккупанты усилили наступление на востоке Украины. Военные эксперты считают, что, как и во время Второй мировой войны, ключевое значение в боях за Донбасс сыграет артиллерия.

22 апреля Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии опубликовала на своей странице в Facebook видео, где украинские военные, обнаружив цели с помощью разведывательного беспилотника, нанесли по бронетехнике РФ точный удар, сохранив при этом здания, за которыми она скрывалась.

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