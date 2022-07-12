Остановить Путина нужно в Украине. Экс-посол США ответил скептикам, которые не верят в возможность победить Россию

12 июля, 10:50
Не все в США разделяют позицию администрации Байдена по оказанию максимальной помощи Украине (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Не все в США разделяют позицию администрации Байдена по оказанию максимальной помощи Украине (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В США сохраняется огромная политическая и общественная поддержка Украины в войне против РФ, однако есть и круг скептиков, не разделяющих масштабы американской поддержки Киева.

Об этом в интервью НВ рассказал Джон Хербст, опытный американский дипломат и глава центра Евразии в The Atlantic Council, бывший посол США в Украине.

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По его словам, существует «осторожность сторонников Республиканской партии и их определенный скептицизм по поводу такой масштабной поддержки, поскольку они не оценивают то, насколько США уже вовлечены в этот конфликт». «Также скептично, кстати, настроена и некоторая часть демократов, но над ними довлеет лидерская позиция главы их партии, а в республиканской партии такой уровень контроля отсутствует», — добавил Хербст.

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Комментируя аргументы таких скептиков против предоставления Украине максимальной поддержки, бывший посол назвал их стандартными. «У России одна из крупнейших армий мира, они хотят полностью подчинить Украину и не остановятся, Россия всегда идет на эскалацию. Проблема с таким видением ситуации в том, что российский народ в массе своей точно не хочет гибнуть на фронтах этой войны», — перечислил подобные аргументы Хербст.

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По его словам, проблема с таким видением ситуации состоит в том, что россияне в своей массе точно не хотят гибнуть на фронтах этой войны. «Во-вторых, — да, Россия постоянно пытается эскалировать ситуацию, но если она выйдет на границу стран НАТО и начнет атаковать их, мы что же тоже будем стоять и смотреть, как Россия разрушает НАТО только, чтобы не эскалировать ситуацию? Если мы уже понимаем, что Путин угрожает НАТО, то тогда наша задача должна состоять в том, чтобы остановить Путина в Украине», — резюмировал Хербст.

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Инфографика: НВ
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Интервью НВ Поставки оружия Россия-США Украина-США Джон Хербст Война России против Украины

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