Украина может освободить Крым раньше осени, если Запад передаст ВСУ высокоточное оружие — генерал Ходжес 2 января, 16:15 Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес убежден, что Украина может освободить временно оккупированный Крым раньше осени, если страны Запада передадут ВСУ высокоточное оружие большей дальности.

«Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции. Раньше, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности», — написал он в Twitter.

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Ходжес также напомнил, сколько территорий украинским силам удалось освободить от оккупантов. Генерал ретвитнул карту оккупированных регионов Украины, отметив, что «это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами».

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.