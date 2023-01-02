Украина может освободить Крым раньше осени, если Запад передаст ВСУ высокоточное оружие — генерал Ходжес

2 января, 16:15
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Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес убежден, что Украина может освободить временно оккупированный Крым раньше осени, если страны Запада передадут ВСУ высокоточное оружие большей дальности.

«Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции. Раньше, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности», — написал он в Twitter.

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Ходжес также напомнил, сколько территорий украинским силам удалось освободить от оккупантов. Генерал ретвитнул карту оккупированных регионов Украины, отметив, что «это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами».

https://twitter.com/general_ben/status/1609789282469781504
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1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

https://www.youtube.com/embed/Nbk0zc7Ez-U
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Бен Ходжес Оккупация Крыма Оккупация

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