Украина может остановить безвиз с Израилем в ближайшие дни — посол 21 августа, 17:17 Флаг Израиля (Фото:Eduardo Castro / Pixabay)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни.

Об этом он сказал в эфире местного радио, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, если украинское правительство приостановит безвиз с Израилем, то это будет направлено не против людей или религиозных организаций, а против власти.

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«Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни», — сказал Корнийчук.

Он отметил участившиеся случаи депортаций украинцев в Израиле.

«Первое, с чем они сталкиваются, — у них забирают паспорт, долго держат в аэропорту для беседы, 5−10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо. Кроме того, Израиль стал единственной страной, которая с начала войны России против Украины ввела электронные визы для украинцев», — заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что высказывает позицию украинской власти.

«Послушайте заявление президента Зеленского по поводу миграционной проблемы и его требования решить ее немедленно. Это его слова, а не мои. Если будет стоять вопрос за меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины — заботиться о своих людях и не позволять притеснять права украинцев», — резюмировал он.

Ранее источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

Недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия медстрахования для украинских беженцев.

Корнийчук позже опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.

