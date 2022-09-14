«В НАТО можно вступить за ночь». Одно решение позволит Украине присоединиться к Альянсу и довести Путина до инфаркта — интервью с Давыдюком 14 сентября, 13:45 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие едут на танках во время контрнаступательной операции в Харьковской области (Фото:Press service of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Накануне, 13 сентября, Офис президента предоставил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

Их разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Ермак уточнил: соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО.

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Какие гарантии могут быть, чтобы никогда больше у России и диктатора Владимира Путина даже мыслей не было о возможности вторжения в Украину, Радио НВ выясняло вместе с политологом Николаем Давидюком.

— Мы прекрасно понимаем, что лучшей гарантией безопасности является членство Украины в Североатлантическом Альянсе; это прописано в нашей Конституции. Сначала рассмотрим с вами эту перспективу: насколько мы приблизились к этой цели?

— Мы сейчас самый сильный партнер НАТО, который находится вне НАТО. Второе: из членов и друзей НАТО, потенциальных кандидатов, мы единственный воюющий друг, который реально на себе проводит большое количество экспериментов, различных тестирований. Поэтому, я думаю, мы интересны еще и тем, что можем демонстрировать реальные вещи на поле боя, а не просто говорить в теории, что будет действовать или не будет действовать.

Третье: я вижу сейчас большое окно возможностей. Вступление Финляндии и Швеции — это демонстрация того, что в НАТО можно вступить за одну ночь. Мы видим, что страны не получают дорожную карту на 10–20 лет, а сразу вступают из-за угрозы. Вот нам сейчас нужно создать такой прецедент, чтобы Украину приняли как Финляндию и Швецию, потому что для нас это очень важно. Это вопрос выживания нас как страны и нации.

Да, возможны и другие формы [гарантий безопасности], но самая благоприятная для нас — это НАТО по одной простой причине: его больше всего боится Россия, [второе] — сильнейший блок, третье — коллективная безопасность.

Можем выживать и сами, но мы видим, сколько человеческих жизней стоит, сколько усилий, денег.

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