«Законно с точки зрения международного права». Украина может атаковать цели на территории РФ — глава Минобороны Британии 28 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:Number 10/flickr.com)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может законно атаковать цели на территории России.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает ВВС.

«Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права», — сказал британский министр.

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При этом он сомневается, что удары по российской инфраструктуре были нанесены из британского оружия.

Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина может «вполне легитимно» атаковать цели в России.

Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.

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