Адмирал Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV заявил, что если бы партнеры Украины предоставили ей все необходимое в 2022 году, она отвоевала бы свою территорию.

«Мы все должны извлечь из этого урок: если бы в период, скажем, с апреля по август 2022 года мы дали Украине все необходимое, она бы в том же году успешно отвоевывала бы свою территорию у россиян. Позвольте мне сказать это четко», — заявил Бауэр в интервью NV.

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Недостаточная поддержка Украины партнерами для окончания войны — что известно

В мае 2024 года британский экономист Тимоти Эш заявлял, что Запад предоставляет Украине достаточно средств только для того, чтобы война в Украине продолжалась.

В июне 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что, чтобы контрнаступление Украины проходило быстрее, ему нужно больше любого оружия.



Он выразил разочарование тем, что в то время, когда западные партнеры никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей, но все ожидают, что она быстро освободит территорию от российской оккупации.

Залужный сказал, что его войска также должны были бы выпустить по крайней мере столько же артиллерийских снарядов, сколько и враг, но из-за ограниченных ресурсов иногда преимущество россиян было в десять раз.

29 марта 2025 года газета The New York Times опубликовала обширный материал с элементами расследования, посвященный достижениям и неудачам трех лет военного сотрудничества США и Украины.

В статье говорится, в частности, о том, что во время подготовки контрнаступления в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский не поддержал план США и тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного с активными действиями в Запорожской области и принял сторону его подчиненного генерал-полковника Александра Сырского, который имел замысел выбить российские войска из оккупированного города Бахмут на востоке. Из-за этого боеприпасы и силы, которые имела Украина, разделили.

В опубликованном 1 декабря 2023 года интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что Украине не удалось достичь быстрых результатов во время контрнаступления ВСУ. Он также подчеркнул, что Украина не получила всего необходимого оружия от союзников, а ограничения в размере ее военной силы препятствовало быстрому продвижению.

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В январе 2024 года Business Insider со ссылкой на на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish (Згинуть наші воріженьки) сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал "дерзкий" план контрнаступления в Запорожской области, который мог изменить ход войны, но США выступали против.

«Украина просила немного» — для осуществления плана, по оценкам Залужного, нужно было лишь дополнительно 90 гаубиц и достаточно артиллерийских боеприпасов. Как говорится в статье, «трудно оценить», хватило ли бы этого вооружения, но есть вероятность, что при достаточных боевых силах Украина могла бы добиться успеха, похожего на результаты харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года.

Журналист утверждает, что главнокомандующий ВСУ в 2022 году хотел провести контрнаступление с «высокими рисками и высокой наградой» в случае успеха, но этого так и не произошло. Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении на год позже, чем планировал Залужный, и на этот раз Россия была более подготовленной. Большие российские укрепления стали одной из причин, по которой контрнаступление Украины в 2023 году «не достигло своих целей», говорится в статье.

В книге Трофимов также отмечает, что серьезную критику вызвала неспособность западных партнеров Украины пойти на смелый шаг и передать Силам обороны мощное оружие, не заботясь о «потенциальной цене».