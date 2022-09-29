«Украина — могильщик Российской империи». Война перешла на новый этап: что сделают Путин, страны Запада и Востока. Интервью с Климкиным 29 сентября, 18:24 Эксклюзив НВ В Москве идет подготовка к оглашению Россией об аннексии захваченных украинских территорий 30 сентября. (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В интервью Радио НВ дипломат, министр иностранных дел Украины 2014–2019 годов Павел Климкин рассказал, кому это может быть выгодно и почему именно диктатору Владимиру Путину, а также о том, как будут действовать Украина, страны Запада и Восток, когда война перешла на новый этап.

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— Утечки и аварии, которые произошли на газопроводах Северных потоков, вы считаете прямым саботажем со стороны России?

— У нас пока нет прямых доказательств, но давайте зададимся вопросом: кому это выгодно? Путин прекрасно понимает, что он ведет войну с нами и косвенно с нашими союзниками. Он прямым текстом говорил и в Петербурге, и во Владивостоке, что желает перезагрузить европейские элиты. И мы совершенно на новом этапе войны. Раньше мы сражались при поддержке наших партнеров и союзников. Сейчас они фактически вовлечены в эту войну, еще не военным путем (давайте будем очень четкими здесь), но это уже не гибридная война.

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Конечно, сейчас в России очередная шизофрения на тему, что кто-то [с Северными потоками это] коварно сделал — теории заговора, спецслужбы. Но на самом деле вопрос очень простой: а кому это выгодно? Сегодня это выгодно только российскому режиму. Для них наступает момент истины: они поняли, что проиграли энергетическую войну против Европы, Европа проходит зиму, там достаточно газа в хранилищах. И они хотят именно сейчас поставить удавку и сказать, что сейчас газа не будет. Потом будут качать Европу так, чтобы перезагрузить всю политическую элиту — ни больше, ни меньше. Это также прекрасно понятно сегодня Европейскому Союзу.

— Но это какой-то выстрел себе в ногу. Если завтра что-то наладится и Европа, как они часто говорят, «приползет к нам за газом», какой смысл России повреждать все нити газопроводов? Окно возможностей закрывается навсегда. Немецкие медиа со ссылкой на расследующие органы Германии сообщили, что повреждения там такие, что вряд ли их удастся восстановить.

— Совершенно понятно, если соленая вода (хотя в Балтике она не такая соленая) зайдет внутрь, то начнется коррозия. И как это вообще восстанавливать? Но все больше признаков присутствия российских кораблей за рубежом. Это то, что мы слышим сейчас, что мы получаем от шведов, от датчан.

На самом деле, Россия уже поняла, что никакого российского газа больше в Европейском Союзе не будет. Даже немцы ездят в Канаду, Катар, в Эмираты и всюду подписывают контракты о поставках сжиженного газа. Никто больше не желает зависеть от российского режима. Точка. Это совершенно понятно даже Путину.

Инфографика: НВ

И последний гвоздь будет [забит] в новом, восьмом, раунде санкций. К сожалению, поздно, конечно, но как в пословице — лучше поздно, чем никогда.

Когда Европейская комиссия вынесла предложение запретить гражданам Европы присутствовать в наблюдательных или других советах российских компаний, в России поняли, что больше российского газа для Европы не будет. И они пошли по этому пути (наверное, читают Тараса Бульбу — «я тебя родил, я тебя убью») только для того, чтобы сотворить хаос, беспорядок в Европе этой зимой. И прежде всего отомстить. Я уверен, что это тоже очень важный повод для России. А второе — создать этот хаос, ведь им нужно этой зимой перезагрузить Европу.