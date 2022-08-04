Украина меняет политику в отношении Африки — Зеленский 4 августа, 18:55 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна начала менять свою политику по отношению к Африке. В частности, Украина стремится расширять связи.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина начала менять свою политику по отношению к Африке еще до полномасштабного вторжения РФ.

«Мы в Украине меняем эту политику. И начали ее менять вплоть до начала полномасштабной войны со стороны России. Даже во время войны я назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Мы хотим расширять наши связи. Для нас это очень важно. Мы также стремимся находить для себя разные отрасли для инвестирования», — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что осенью запланировано турне министра иностранных дел Украины по государствам Африки.

«Я не могу сейчас сделать этого из-за войны. Планировал до войны и уверен, что после войны это сделаю», — добавил он.

Глава государства напомнил, что уже после начала полномасштабного вторжения в России провел телефонные разговоры с лидерами многих африканских стран.

«Мы смогли поднять этот пласт, о котором раньше забывала наша дипломатия. И я считаю, что это общая проблема Украины и стран Африканского континента, что мы не приблизились друг к другу за годы независимости нашего государства», — сказал Зеленский.

Он также убежден, что в будущем у Украины и государств Африки будет много общих экономических проектов. По его словам, наше государство готово быть гарантом продовольственной безопасности африканских стран. Украина также стремится к культурному обмену. Кроме того, у нашего государства одна из самых развитых IT-индустрий в мире, очень высокий уровень цифровых услуг для населения и мы готовы делиться этим опытом.

«Я считаю, что Африканский континент — это недооцененная территория, недооцененные страны и потенциал людей. Потому что я знаю, насколько недооценен наш край и наши люди. И сейчас через блокировку портов весь мир увидел, сколько всего делала Украина и сколько она может сделать», — резюмировал он.

24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился в пятидневное турне по странам Африки. Он побывал в Египте, Конго, Эфиопии и Уганде. Основная тема — зерно, но также Лавров затрагивал тему войны РФ против Украины в ходе визитов в африканские страны.

Также глава МИД РФ в очередной раз пожаловался на Запад, «диктат» США.

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