Украина лучше всех умеет уничтожать россиян оружием НАТО — Резников 6 апреля, 23:21 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Никто не умеет уничтожать российскую армию оружием натовского образца лучше украинцев, поэтому Украина должна стать членом Альянса, заявил министр обороны Алексей Резников.

В Twitter он написал, что Украина должна стать членом НАТО после Швеции.

«Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция — 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт имеет решающее значение для Альянса», — написал министр.

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4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Страна должна была вступить в Альянс вместе со Швецией, но заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Представители Анкары планируют встретиться с коллегами из Стокгольма в июне, чтобы продолжить переговоры.