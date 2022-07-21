Закончились люди. Украина ликвидировала очень много спецназовцев РФ еще в первые недели войны — Грозев

21 июля, 15:03
Частные военные компании в РФ открыто вербуют людей, потому что власти решили это больше не скрывать, считает Христо Грозев (Фото:ЧВК Вагнера в Алтайском крае via Медуза)

Частные военные компании в РФ открыто вербуют людей, потому что власти решили это больше не скрывать, считает Христо Грозев (Фото:ЧВК Вагнера в Алтайском крае via Медуза)

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, что Украина ликвидировала очень много российских спецназовцев еще в первые недели войны.

Отвечая на вопрос о том, почему российские частные военные компании начали настолько открыто рекрутировать людей, Грозев сказал, что у России нет времени и закончились «подготовленные люди в армии, потому что Украина смогла ликвидировать огромное количество спецназовцев еще в первые пару недель войны».

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«Все призывники, которых вроде нет, но они конечно есть, или даже контрактники, которые подписали контракты год или два назад, они не годятся именно для таких важных сражений. Поэтому они пытаются найти как можно скорее, как можно быстрее опытных, своих бывших спецназовцев», — объяснил он.

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По словам руководителя Bellingcat, многие из таких бывших спецназовцев на момент начала войны работали по долгосрочным контрактам в Африке или Сирии для структур Евгения Пригожина.

«Вот одна из причин, почему они так быстро и вообще забывая о каких-то претензиях, что они не занимаются ЧВК, работают через ЧВК. Это тот момент, в котором плохой герой в фильме понимает, что уже все знают, что он плохой, что он злой и не надо уже искать даже более сложные дорожки, чтобы не показать свое злое лицо. Вот мы находимся на этом этапе, Россия не пытается вообще прятать, что она не занимается этим и поэтому это страшный период, потому что нет границ, нет репутационной цены, которая иначе как-то ограничивала бы действия Путина. Но с другой стороны это обычно последний период перед крахом, так что будем надеяться», — констатировал Грозев.

20 июля российское издание Важные истории опубликовала расследование о том, как частная военная компания Вагнера вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.

По информации расследователей и правозащитников, представители ЧВК Вагнера, сотрудники региональных управлений ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний) и ФСБ вербовали заключенных примерно в 15 колониях Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей.

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В восьми колониях, где авторы расследования смогли узнать подробности процесса, завербовали от двух до нескольких десятков человек. Всего к боевикам Вагнера присоединились примерно 200 заключенных.

Важные истории пишут, что в первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство.

По данным Министерства обороны Великобритании, ЧВК Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины, и снизила требования для тех, кто хочет стать наемником. Вечером 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Радио НВ Христо Грозев Война России против Украины

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