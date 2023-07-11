«Ему важно дразнить Путина». Использует ли Эрдоган Украину для собственных геополитических игр? Интервью с дипломатом 11 июля, 11:54 NV Премиум Президент Турции Реджеп Эрдоган в Вильнюсе, Литва, 10 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Андрей Веселовский, дипломат, экс-посол, рассказал в эфире Radio NV, как турецкий президент Реджеп Эрдоган использует фактор Украины в собственных геополитических играх и спорах с Вашингтоном и Москвой.

— Будем прежде всего с вами обсуждать твит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, о том, что фактически Украину возьмут в НАТО без плана действий по членству. <...> Как бы вы оценили такой промежуточный итог подготовки к саммиту НАТО?

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— Видите, в каждом решении есть и хорошее, и плохое. Конечно, это приятно услышать, что нам эту «школу для подростков» отменили. Мы уже не подростки. Мы продемонстрировали это в этой страшной войне. В то же время это свидетельствует о том, что главного решения, которого мы ожидали и требовали даже в некоторых случаях, а именно, чтобы нам предоставили политическое решение о членстве уже на этом саммите, так этого решения очевидно не будет. Повторяю: и позитив, и негатив. Но это отражает ту реальность, в которой мы оказались. Не все к этому готовы в НАТО и не совсем к этому готова Украина.

— Очень интересную публикацию опубликовало немецкое издание Bild <...>, о том, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО. Есть такое сообщение. Имеем то, что вы говорите, как негативную сторону медали того, о чем написал Кулеба. Поэтому появляется простой вопрос: не является ли это просто каким-то таким решением на откуп? Просто так, чтобы отцепились от нас сейчас на нынешнее время?