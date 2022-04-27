Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба — Минобороны Британии

27 апреля, 09:18
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России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить систему ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить систему ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

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В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

По данным ведомства, России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства.

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Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам, добавили в британском Минобороны.

Кроме того, Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

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Также Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

«Большинство воздушных ударов РФ по Мариуполе наносится неуправляемыми бомбами. Это оружие сокращает способность РФ к эффективному различия целей во время нанесения ударов, что увеличивает риск гражданских жертв», — отметили в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1519178431417696256
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Небо Украина Война России против Украины

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