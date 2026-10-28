Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Профессор кафедры украинской истории имени Михаила Грушевского в Гарвардском университете Сергей Плохий в интервью Radio NV отметил, что Украина является разменной монетой для президента США Дональда Трампа, однако российский диктатор Владимир Путин ее не контролирует.

В эфире Radio NVПлохий отметил, что во время Ялтинской конференции 1945 года советский диктатор Иосиф Сталин «имел самые большие карты», потому что СССР к тому времени уже оккупировал большую часть Восточной Европы, а для Франклина Рузвельта восточная Европа была разменной монетой.

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Отвечая на вопрос, может ли Украина быть разменной монетой для президента США Дональда Трампа во время его предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, историк заявил:

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«Безусловно, Украина в этой ситуации не является приоритетом Трампа. Приоритетом встречи, если она состоится — а состоится она уже после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, — на сегодняшний день является вопрос войны с Ираном, в которую он вошел, и цены на бензин, на топливо, другие экономические последствия, к которым приводит политика Трампа, не только в Иране. Украина в этом смысле, конечно, разменная монета».

Плохий добавил, что Трамп назвал приоритетом встречи контроль над ядерными вооружениями.

«Россия, из того, что оттуда слышно, говорит о Ялте-2 в понимании раздела мира, а это значит, что Украина должна отойти в российскую сферу влияния, и готова, конечно, говорить с американцами о любых вещах, в том числе о сокращении вооружений», — сказал он.

По словам историка, если речь идет только о Соединенных Штатах Америки и России, то у них есть свои приоритеты, и торг по Украине выглядит очень реальным.

«Вопрос в том, что, в отличие от контролировавшего Польшу Сталина, Путин не контролирует Украину. И это большое отличие. Ялта в известной степени придала легитимность уже той военно-политической ситуации, которая сложилась или должна была сложиться на февраль 1945 года. Мы сейчас в совершенно иной ситуации. …На сегодняшний день мы не видим оккупации той территории, которую Путин хочет поделить. Разве что он готов говорить о том, чтобы отступить с украинской территории, но таких сигналов мы не видим», — сказал Плохий.

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Потенциальная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который состоится 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп заявил, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.