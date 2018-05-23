Украина является объектом агрессии и военной оккупации - глава МИД Польши

Украина остается объектом агрессии и, несмотря на попытки международного сообщества урегулировать ситуацию, на востоке страны все еще продолжаются боевые действия, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время дискуссии в Совбезе ООН о значении гуманитарного права по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах, передает Укринформ.

“Если речь идет о европейских странах, то Украина была и остается объектом постоянной военной агрессии и бесправной оккупации своей территории. Несмотря на усилия международного сообщества, до перемирия еще далеко”, - цитирует агентство слова Чапутовича.

Глава МИД Польши подчеркнул, что особое беспокойство вызывает количество жертв на востоке Украины.

“Согласно последнему рапорту ООН, в результате конфликта, который затянулся, 2830 гражданских жителей погибли, а 25 тысяч ранены. Имеем дело с 1,5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине”,- отметил Чапутович.

Министр заявил, что Польша выступает за необходимость укрепления уважения международного гуманитарного права и прав человека. Он также подчеркнул, что нужно “ограничить безнаказанность за нарушения международного гуманитарного права”.

“Необходимо обеспечить ответственность несмотря на то, кто является виновником преступления или нарушения. Международное гуманитарное право должно играть ведущую роль в привлечении сторон конфликта к ответственности и восстановлении чувства справедливости на международной арене”, - подчеркнул Чапутович.

По его словам, Совбез ООН должен чаще направлять вопиющие нарушения основных стандартов международного права в Международный уголовный трибунал.