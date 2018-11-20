Украина изучает обстоятельства поездки в оккупированный Крым сына премьера Чехии

В Министерстве иностранных дел Украны заявили, что официальный Киев изучает информацию о поездке в аннексированный Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиш-младшего.
Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
"Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ", – отметили в пресс-службе.
В МИД Украины также добавили, что Чехия поддерживает территориальную целостности Украины.
"Мы благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнание оккупации Россией части суверенной территории нашего государства – Автономной Республики Крым", – добавили в министерстве.
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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший, который сейчас находится в Швейцарии, заявил, что отец насильно отправлял его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки этого заявления.
Премьер вначале опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством". Однако позже признал, что тот действительо посещал аннексированный Крым.
На 23 ноября запланировано заседание парламента Чехии по выражению вотума недоверия коалиционному правительству партии ANO и премьер-министру Андрею Бабишу.
15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки Бабиша из-за скандала.
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