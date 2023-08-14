Израиль не будет отменять медстрахование для украинских беженцев — итоги переговоров Кулебы с главой МИД

14 августа, 17:23
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Главы МИД Украины и Израиля провели переговоры (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel via Facebook)

Главы МИД Украины и Израиля провели переговоры (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel via Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 14 августа, провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.

Кулеба сообщил в Twitter, что Коэн заверил его, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, эту проблему скоро решат. По словам министра, его израильский собеседник лично занимается этим вопросом. Кулеба также рассказал, что они с Коэном обсудили более широкие двусторонние вопросы.

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Ранее источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

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Недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия медстрахования для украинских беженцев.

Корнийчук позже опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Израиль Переговоры Дипломатические отношения Дипломатический конфликт Дмитрий Кулеба Украина-Израиль Эли Коэн

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