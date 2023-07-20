Усиление наступления. Белый дом подтвердил, что Украина уже использует кассетные боеприпасы 20 июля, 21:41 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Украинские военнослужащие начали использовать предоставленные США кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Guardian.

По словам анонимного собеседника CNN, США все еще ждут новостей от украинских военных о том, насколько эффективны боеприпасы на поле боя.

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20 июля газета The Washington Post сообщила, что украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

