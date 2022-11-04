Если ракеты снова полетят с территории Беларуси, Украина имеет право атаковать в ответ — Тихановская 4 ноября, 00:06 Светлана Тихановская (Фото:Christoph Soeder/Pool via REUTERS)

Если с территории Беларуси в Украину снова полетят российские ракеты, Киев имеет право атаковать в ответ. Об этом заявила лидерка беларусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Украинской правде, опубликованном в четверг, 3 ноября.

«Я понимаю, что, если ракеты снова полетят с территории Беларуси, украинцы и Украина имеют право атаковать в ответ. Именно поэтому наша задача — предотвратить вступление белорусских войск на территорию Украины», — сказала она.



Видео дня

Тихановская подчеркнула, что режим диктатора Александра Лукашенко стал соагрессором и коллаборантом главы кремлевского режима Владимира Путина, но беларусы помогают украинцам, которые были вынуждены выехать из страны, «теми малыми средствами, которые имеют». Она подчеркнула, что беларусы очень гордятся своими согражданами, которые вместе с украинцами защищают Украину от российской агрессии.

Также, по ее словам, российская и беларусская пропаганда прилагают много усилий, чтобы «поссорить» украинцев с беларусами.

"…Думаете, нам не больно, не стыдно из-за того, что с территории Беларуси атаковали, столько жертв было из-за того, что с территории Беларуси летят эти ракеты? Стыдно нам, конечно. И мы понимаем, что, может быть, не дожали, не выстояли до конца в 20-м году. Можем винить, что поддержки было мало. Но это тоже наша вина, и мы чувствуем себя виноватыми. Но на одной вине далеко не уедешь. Мы должны научиться говорить, научиться делиться нашей болью. Сейчас самое главное — это не разделить наши нации, чтобы мы не стали врагами друг другу", — сказала Тихановская.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не раньше, чем через два-три месяца, но такая угроза существует.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что угрозы нового вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас нет, но после освобождения Херсона ситуация может измениться «очень быстро».

10 октября Александр Лукашенко заявил, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании «региональной группировки войск».