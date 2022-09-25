«Украина должна определять условия мира». Интервью с послом ЕС Матти Маасикасом — о помощи украинцам и ограничении возможностей россиян 25 сентября, 12:47 Эксклюзив НВ Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:Офис президента Украины)

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина вправе освобождать свои территории военным путем и должна определять условия мира с Россией.

В интервью Радио НВ он рассказал, как страны ЕС будут стоять рядом с Украиной до победы, несмотря на угрозы российского диктатора Владимира Путина.

— На фоне того, что российская армия терпит поражение, Путин начал пугать не только Украину, но и весь цивилизованный мир. Он объявил мобилизацию и угрожает возможностью применения ядерного оружия. Можем ли мы сейчас говорить о реакции ЕС на это?

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— Мы уже отреагировали, когда начали распространяться новости относительно так называемых референдумов, бутафорных референдумов. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, конечно, что они никем не будут признаны, какие бы силы не прилагались в этом направлении — это суверенная территория Украины.

И именно Украина должна определять условия мира. Именно Украине освобождать эти территории и Украина имеет на это полное право, в частности, военным путем. Так что реакция ЕС уже есть.

— Могут ли быть введены дополнительные санкции в связи с проведением незаконных «референдумов» РФ на захваченных украинских территориях?

— Боррель четко заявил, что новые санкции будут рассматриваться.

— Речь идет о восьмом пакете санкций? Могут ли быть специальные санкции?

— Еще слишком рано, чтобы сказать точно. События сейчас разворачиваются достаточно быстро.

— Что вы можете сказать об увеличении помощи Украине, в частности, военной, в связи с эскалацией со стороны России?

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