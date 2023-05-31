Украина может наносить удары по России для самообороны — спикер правительства Германии 31 мая, 16:04 Штеффен Гебештрайт (Фото:REUTERS/Аннегрет Хильсе)

Украина имеет право наносить удары по территории РФ в целях самообороны, заявил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт.

Гебестрейт в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке беспилотников на Москву сказал, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора в целях самообороны.

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Однако Гебестрейт добавил, что официальный Берлин выступает против использования немецкого оружия для таких атак.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушен фасад и остекление дома.

Министерство обороны России обвинило в атаке Украину. Ведомство утверждает, что всего беспилотников было восемь и все «были поражены».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».



