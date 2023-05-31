Украина может наносить удары по России для самообороны — спикер правительства Германии
Штеффен Гебештрайт (Фото:REUTERS/Аннегрет Хильсе)
Украина имеет право наносить удары по территории РФ в целях самообороны, заявил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт.
Гебестрейт в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке беспилотников на Москву сказал, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора в целях самообороны.
Однако Гебестрейт добавил, что официальный Берлин выступает против использования немецкого оружия для таких атак.
Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушен фасад и остекление дома.
Министерство обороны России обвинило в атаке Украину. Ведомство утверждает, что всего беспилотников было восемь и все «были поражены».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».