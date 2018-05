У Украины есть подтвержденные данные о пребывании регулярных российских войск на Донбассе - Порошенко

У Украины есть подтвержденные данные о пребывании российских регулярных войск на оккупированной территории Донбасса, заявил глава украинского государства Петр Порошенко в интервью CBS News.

"У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тысяч до 2,5 тысяч. Плюс у них есть почти 50 тысяч войск так называемых "российских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что они отвергают свою принадлежность к российским военным.

"Но они - россияне, они - по национальности русские, они - российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это - россияне", - резюмировал президент.

Порошенко также заявил, что по данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе, являются гражданами России.

Ранее американский аналитический центр Institute for the Study of War опубликовал исследование, где говориится о том, что за период с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы так, чтобы осуществить быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины.

По данным аналитиков, в 50 милях от границы Украины РФ разместила сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Также вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.