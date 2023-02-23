Украина имеет максимальный зеленый свет в США до конца этого года — Грицак

23 февраля, 13:53
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Ярослав Грицак считает, что США будут максимально поддерживать Украину по крайней мере до конца 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Ярослав Грицак считает, что США будут максимально поддерживать Украину по крайней мере до конца 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Историк, профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV рассказал, что, по его информации, США будут оказывать максимальную поддержку Украине до конца 2023 года, после чего она может несколько ослабеть.

«То, что мне говорят мои американские друзья, я им доверяю: у Украины зеленый свет до конца этого года. Максимально зеленый свет», - сказал Грицак Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=n3fnrzptP2I

Историк отметил, что выигравшие выборы в прошлом году республиканцы в следующем году будут формировать бюджет, из-за чего поддержка США Украины, которая в следующем году будет решающей, может уменьшиться.

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«Но логика такова: пока есть демократическая сила, пока есть Байден, то поддержка гарантируется и очень сильная. А там будем видеть. Есть опасности. Реальные угрозы того, что с приходом республиканцев и республиканского кандидата, поддержка уменьшится. Но то, что она не исчезнет, это мне очевидно», — добавил он.

16 ноября 2022 года Республиканская партия США преодолела порог в 218 мест для получения большинства в нижней палате Конгресса США.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, он потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.

7 января 2023 года Маккарти после 11 неудачных попыток стал спикером Палаты представителей США.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Джо Байден Военная помощь Украина-США Ярослав Грицак Республиканская партия США Война в Украине Российско-украинская война Поддержка Украины Война России против Украины Помощь ВСУ радио NV

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