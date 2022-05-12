«Украинцы играют центральную роль». Почему западные аналитики недооценили Украину, а Россия не является непобедимой — Foreign Policy 12 мая, 14:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською 20-летняя украинская волонтер-парамедик Александра Пограничная показывает татуировку с гербом Украины и цитатой из произведения Леси Украинки в Святогорске Донецкой области, 26 апреля (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину в ЕС и США считали, что Россия быстро захватит Киев, а президенту Владимиру Зеленскому предлагали помощь в эвакуации за границу.

Однако Зеленский от этого предложения отказался, а России за более чем два с половиной месяца войны так и не удалось добиться значимых успехов на поле боя.

НВ публикует перевод статьи Марта Кулдкеппа — эстонского скандинависта, историка и переводчика, работающего в Университетском колледже Лондона — для Foreign Policy о том, почему союзники Украины и западные аналитики ее недооценили, а Россия отнюдь не является непобедимой.

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Колониалисткий « реализм»

Большая часть комментариев Запада о войне России против Украины стала жертвой критических слепых пятен или предвзятости — подход, который часто называют «реализмом», но который имеет мало общего с академическими теориями международных отношений. Так как вторжение президента России Владимира Путина продолжается, пришло время подумать о том, как будет выглядеть лучший подход к экспертной оценке войны России против Украины.

Конечно, я не нейтральный наблюдатель — на самом деле, я, наверное, не мог бы быть более проукраинским. Моя точка зрения сформирована тем, что я восточноевропейский ученый, работающий в элитном западном университете. Но как исследователь, который специализируется на том, как люди понимают происходящие конфликты, я считаю, что указание на некоторые из этих предубеждений и слепых пятен может помочь нам лучше понять войну.

Самое большое слепое пятно — это сами украинцы. По прошествии более двух месяцев после начала вторжения поразительно, как мало украинцы обычно представлены при анализе разворачивающихся событий. Реалистическое (на самом деле колониалистское) понимание Украины как пассивной периферии, судьбу которой неизбежно должны решать Россия и Запад, привело к недооценке роли украинских вооруженных сил, гражданского общества, национальных и местных органов власти и, прежде всего, сильной воли Украины к сопротивлению.

Российская агрессия не является безличной, западная помощь не является автоматической, а от российских боевых танков Т-72 их башни не отрываются случайно. Это новая война Украины за независимость, конфликт, формирующий нацию, который будет определять чувство идентичности страны на протяжении поколений, и украинцы играют в нем центральную роль.

«Украинцы лучше всех знают, что происходит»

Лучший способ смягчить это — читать украинских журналистов, политиков, ученых и других (украинцев — ред.), комментирующих войну, а также усиливать их голоса и вклад. Не думайте, что украинцы не заслуживают доверия, потому что они должны быть предвзятыми или производят и повторяют свои собственные формы пропаганды, потому что они являются одной из сторон конфликта.

На самом деле, украинцы зачастую лучше всех знают, что происходит, именно потому, что они там, в самой гуще событий. Украинские репортеры, аналитики и комментаторы всегда были более точными и проницательными, чем почти любые западные, как в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым, так и сейчас. Первые данные о потерях, которые многие считали украинской пропагандой, на самом деле в значительной степени подтвердились. Точно так же оказались точными ранние сообщения о затоплении российского флагмана Москва, которые Россия отрицала.

Украинцы не являются пассивными жертвами путинской агрессии, которые хотят жалости и подачек Запада. На самом деле, они хотят признания того, что у них общее дело с Западом и что Запад должен внести свой вклад, а не просто бесплатно пользоваться украинскими усилиями (и, по сути, их жизнями).

Влияние российской пропаганды

Кроме того, есть слепые зоны вокруг самой России. Путинская Россия считает себя крупной экономической и военной державой, которую боятся и уважают во всем мире. Она также одержима своей славной историей, особенно Великой Отечественной войной, как она называет Вторую мировую, и убеждена, что ее почему-то невозможно победить на поле боя. Эти идеи регулярно повторяются западными комментаторами, особенно крайне левыми. Среди некоторых самых вопиющих примеров греческий политик Янис Варуфакис, утверждающий, что «Украина не может выиграть эту войну» и что у Запада есть «моральный долг дать Путину выход», а также американский политический активист Ноам Хомский, указывающий, что бывший президент США Дональд Трамп был «единственным западным государственным деятелем» с «разумным» планом по ограничению расширения НАТО и установлению соглашения с Россией в области безопасности.

Но это все российская пропаганда, и относиться к ней нужно соответственно.

Актуальные данные об экономике России доступны, и каждый может их посмотреть. Любой может прочитать историю Второй мировой войны, в том числе историю пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, который объединил Советский Союз с нацистской Германией и разделил Восточную Европу между двумя партнерами по альянсу. За свою историю Россия потерпела поражение во множестве войн, от Крымской войны и Русско-японской войны до Советско-афганской войны и Первой чеченской войны, и нет ничего, что делало бы ее поражение немыслимым в нынешней.

Но пропаганда работает тонко, и российские тезисы часто повторяют даже люди, которые проукраински настроены и являются противниками войны. Когда вы сталкиваетесь с утверждениями типа «Россия в конце концов победит», «эта война затянется на годы», «Китай придет России на помощь» или «Россия применит оружие X и Y», относитесь к ним критически. Переоценка военной и экономической мощи России (и недооценка Украины) — главная причина, по которой Запад колебался перед вторжением и не предоставил Украине оружие, которое помогло бы спасти множество жизней. Постоянная переоценка возможностей России продолжается даже после того, как ее недостатки были жестко разоблачены на поле боя.

Ядерная угроза от «сумасшедшего» Путина

Затем идет разжигание страха перед российским ядерным оружием и мыслью о том, что оно может быть использовано в любой момент. Да, люди утверждают, что Россия, может быть, применит не весь свой ядерный арсенал, а некую форму «тактического ядерного оружия» на поле боя. Аргумент, неявный или явный, заключается в том, что Путин — сумасшедший и нажмет красную кнопку, несмотря на опасность возмездия Запада! Как выразился юрист и военный историк Джон Стори: «Я боюсь, что [Путин] применит ядерное оружие, но не против Запада. Если обычные силы России продолжат боевые действия в Украине, применение тактического ядерного оружия в этой стране кажется более вероятным».

Такие разговоры близки к панике. Во-первых, в этой войне нет тактического ядерного оружия, потому что нет подходящих тактических целей, таких как танковые колонны или авианосцы, которые Россия могла бы предположительно захотеть атаковать таким образом. Как отметил аналитик российских ядерных сил из Женевы Павел Подвиг, «единственный способ применения ядерного оружия в этой войне — убить множество людей или продемонстрировать решимость сделать это», таким же образом, как оно было применено в Японии в Хиросиме и Нагасаки. Это будет представлять собой стратегическое использование и вызовет соответствующий ответ Запада.

Во-вторых, если Путин сумасшедший, то его безумие до странности рационально. Оно срабатывает только при определенных обстоятельствах. На самом деле, его поведение и заявления, в том числе отсутствие какой-либо дальнейшей эскалационной риторики в его речи в День Победы, убедительно свидетельствует о том, что Путин — не сумасшедший, а стареющий диктатор, очень боящийся COVID-19, который очень заботится о собственном выживании и выживании своего режима. Какую бы опасность для Путина ни повлекло военное поражение в Украине, с этой опасностью справиться легче, чем с ядерным ответом Запада.

Роль коллективного Запада

Наконец, есть вопрос о роли коллективного Запада: международной проукраинской и антироссийской коалиции западных действий, которые постоянно изображаются как угрожающие линии мира с Россией или как провокационные. Расширение НАТО в Восточную Европу — почти два десятка лет назад и во многом являющееся инициативой самих восточноевропейских государств — постоянно упрекают в том, что оно спровоцировало вторжение России, а решения о снабжении Украины тяжелым вооружением в большинстве случаев принимались только после множества проволочек.

Но Запад здесь не является нейтральной стороной — и на то есть веские причины. Россия ведет преступную агрессивную войну, и Запад явно заинтересован в ее поражении. Он также соблюдает статью 51 Устава ООН, в которой очень четко утверждается «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на члена Организации Объединенных Наций до тех пор, пока Совет Безопасности не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности».

Западные государства не являются нейтральными. Вместо этого Запад, по крайней мере на данный момент, правильно характеризуется как не участвующий в военных действиях. Этот термин использовался во время Второй мировой войны для обозначения стран, которые не участвовали в боевых действиях, но открыто поддерживали и отдавали предпочтение одной из воюющих сторон. Соединенные Штаты до Перл-Харбора были, пожалуй, лучшим примером неучастия в военных действиях. Они уже ввели нефтяное эмбарго в отношении Японии за ее агрессию в Китае и активно поддерживали военные действия Соединенного Королевства и Советского Союза. Как показывает пример США, невоюющая сторона может превратиться в воюющую, когда этого требуют обстоятельства.

Каждый должен проявлять свои критические и моральные способности, когда думает и говорит о войне России против Украины, в том числе о заявлениях, подобных тем, которые я сделал в этой статье. Практикуйте критику источников и доверяйте голосам, которые делали точные прогнозы в прошлом. Но больше всего прислушайтесь к людям, пострадавшим от этого вторжения и борющимся против него: украинцам.



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