Как вступить в Евросоюз. Пошаговая инструкция с проекцией на Украину, а также как прошли этот путь другие страны ЕС — разбор 9 июня, 19:34 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-брифинга по итогам их встречи в Киеве, 8 апреля 2022 года (Фото:Janis Laizans / REUTERS)

Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС к заполнению опросника и теперь ждет статуса кандидата. Впрочем, впереди самое сложное — переговоры и приведение национального законодательства в соответствие с европейским.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины». За документ проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против, 94 — воздержались.

Видео дня

Ранее глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил , что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня.

Впрочем, даже в случае получения статуса государства-кандидата в этом месяце Украину ждут еще несколько этапов присоединения к ЕС. На их прохождение кандидаты обычно тратят немало времени. И хотя, например, президент Польши Анджей Дуда поддерживает скорый путь к членству Украины в ЕС, другие европейские лидеры — в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечают: этот вопрос не нескольких месяцев и лет. О том, что Украина не может мгновенно вступить в Евросоюз без прохождения всей необходимой процедуры, говорит и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

НВ разобрался, какова процедура вступления в ЕС, какие еще шаги предстоит сделать Украине и сколько времени, исходя из опыта других стран, на это может пойти.

Какова стандартная процедура вступления в Евросоюз и на каком этапе находится Украина?

1. Как правило, путь к присоединению начинается с Соглашения об ассоциации. Такое соглашение между Украиной и ЕС заработало в полном объеме в сентябре 2017 года — через десять лет после начала переговоров о его заключении. Этот документ из более чем тысячи страниц четко регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины с Европейским Союзом.

2. Следующим шагом государство-претендент на членство подает в Совет Европейского союза (высший законодательный орган ЕС) заявку на вступление. Согласно статье 49 Договора о ЕС это может сделать любая европейская страна, которая уважает демократические ценности Объединения и обязуется их выполнять. Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года, отметив, что страна просит о безотлагательном вступлении по новой специальной процедуре.

3. После получения заявки органы управления ЕС принимают решение о начале ее рассмотрения и Еврокомиссия (высший исполнительный орган Союза) разрабатывает и направляет стране-претенденту опросник о соответствии Копенгагенским критериям. Его заполнение обычно длится несколько месяцев или даже лет. К примеру, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в феврале 2016 года, в декабре получила опросник, а вернула его заполненным только в феврале 2018-го. Впрочем, в случае Украины эта процедура была ускорена благодаря договоренности президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Зеленского о «fast track» ( в переводе с английского — «быстрый путь»).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.