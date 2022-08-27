«Быстро и эффективно». Запад понял, как сломать хребет рашизма, но Путин будет идти до конца — Огрызко 27 августа, 15:32 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие обстреляют вражеские позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко считает, что западные лидеры наконец-то поняли, что с этой Россией они «каши не сварят», а потому все меньше говорят о дипломатическом пути урегулирования конфликта.

«Думаю, что на Западе поняли одну простую вещь, что хребет рашизма можно сломать сегодня как никогда быстро и эффективно. <...> Мне кажется, что сейчас сходятся два мнения: у нас — „я тебя родил, я тебя и убью“, а на Западе, что руками украинцев это можно сделать, но, конечно, нужно предоставить инструменты в виде необходимого оружия», — рассказал в эфире Радио НВ Огрызко.

Видео дня

Дипломат добавил, что российский диктатор Путин до сих пор не изменил своей главной стратегии: «украинцев нет, Украины нет, это часть Российской империи, поэтому так или иначе, я буду выполнять эту цель до конца»:

«На самом деле это серьезно. Это значит, что нам придется, чтобы он поскорее исчез с политической карты России и мира, или бить врага так, чтобы он быстро понял, что у него нет другого выхода, как бежать с территории Украины».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, определенные в 1991 году.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут оккупированные украинские территории.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев 24 августа также призвал мировых лидеров и партнеров Украины не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.