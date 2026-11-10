Сибига после переговоров с главой МИД Южной Кореи заявил о шагах по нормализации отношений

Украина стремится выйти на исключительно высокий уровень двусторонних отношений с Южной Кореей и последовательно работать над их окончательной нормализацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров с главой МИД Республики Корея Чо Хёном в Париже в рамках заседания министров иностранных дел стран G7, сообщило МИД Украины.

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Он поблагодарил Южную Корею за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Министр также подчеркнул, что сторонам предстоит последовательная работа по окончательной нормализации двусторонних отношений.

«Я убежден, что перед нами дальнейшая последовательность действий для окончательной нормализации двусторонних отношений», — подытожил Сибига.

Дипломатический конфликт между Украиной и Южной Кореей — что известно

23 сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. На следующий день президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Киев в нарушении договоренности о неразглашении этой информации, назвав вопрос репатриации чрезвычайно деликатным.

Источник в Офисе президента опроверг наличие соглашения о конфиденциальности. В Сеуле же утверждали, что именно Украина настаивала на секретности передачи, а Зеленский обнародовал информацию без консультаций. По данным Korea JoongAng Daily, Киев заранее предупредил Сеул по дипломатическим каналам, что президент упомянет пленных в своём выступлении.

27 октября глава МИД Южной Кореи Чо Хён заявил, что Сеул отозвал из Украины восьмерых дипломатов, поскольку Киев, по его мнению, не смог должным образом урегулировать этот вопрос. Остальной персонал, необходимый для работы посольства, остался в Украине.

30 октября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев поддерживает постоянный контакт с Сеулом, в частности на уровне министров, и готов к нормализации отношений. Он призвал воздержаться от новых заявлений и шагов, которые могут усилить напряженность.