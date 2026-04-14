«Мы соседние страны». Посол Украины в Венгрии Шандор спрогнозировал, возможно ли улучшение отношений между Киевом и Будапештом

По словам Федора Шандора, в перечень проблемных вопросов входит открытие переговорного кластера по вступлению Украины в Евросоюз (Фото: Федор Шандор / Facebook)

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор 14 апреля заявил, что «есть шансы» на потепление отношений между Венгрией и Украиной — после недавних венгерских парламентских выборов .

Об этом он заявит 14 апреля в интервью Радио Свобода.

«Шансы всегда есть. Я говорю об отношениях между Венгрией и венгерским народом с украинским народом и с Украиной. А они будут. Все забывают только одно. Мы не просто две страны, мы не просто два народа — мы соседние страны», — сказал дипломат.

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По словам Шандора, в перечень проблемных вопросов, которые в первую очередь необходимо решить официальным Будапешту и Киеву, входит открытие переговорного кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

По поводу слов наиболее вероятного нового премьера Венгрии Петера Мадьяра относительно вступления Украины в ЕС посол порекомендовал «набраться терпения и придерживаться протокольно-дипломатических отношений». Лично от себя Шандор отметил, что «у него оптимистичные настроения по этому поводу были и год назад».

Кроме того, в ответ на вопрос о возможном разблокировании Венгрией кредита в размере 90 млрд евро от Евросоюза, Шандор ответил, что не знает, когда это должно произойти.

«Дипломатия — это точная наука, она не гадает на кофейной гуще. Мы не знаем многих протоколов, многих бюрократических тонкостей, но могу сказать точно — в этом году», — подытожил посол Украины в Венгрии.

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13 апреля политик Петер Мадьяр, возглавляемая которым партия Тиса победила на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Мадьяр также заявил, что Россия представляет опасность для Венгрии, а Украине никто не имеет права диктовать условия мира.

Венгерский политик также отметил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, по данным американской газеты Financial Times, команда Мадьяра должна выполнить 27 условий, чтобы разблокировать замороженные 35 млрд евро для Венгрии.