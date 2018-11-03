Украина и Турция в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров

7-е заседание Стратегического совета высокого уровня между Турецкой Республикой и Украиной.

Украинская и турецкая стороны на заседании Стратегического совета высокого уровня в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров.

Об этом сообщает Укринформ.

Президенты Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле подписали совместное заявление по результатам заседания, согласно которому закрепляются основные договоренности глав государств, достигнутые в ходе заседания совета, и определаются приоритетные задачи в ключевых сферах украинско-турецких отношений.

Кроме того, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и глава Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики, которое направлено ​​на создание правовых основ для основания Управлением Турецкого агентства сотрудничества и координации Офиса координации программ в Украине.

Также ГК "Укроборонпром" и Государственное агентство по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики подписали договор, определяющий условия выполнения обязательств между предприятиями по оборонной промышленности Турции, в частности в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности.

Напомним, что в субботу, 3 ноября, Петр Порошенко посетил Турцию, где провел переговоры с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.