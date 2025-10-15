Украина и страны Севера и Балтии начали новую инициативу для подготовки ВСУ

15 октября, 22:43
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его норвежский коллега Торе Сандвик (Фото: Денис Шмыгаль/Facebook)

Украина и девять стран Северной Европы и Балтии в среду, 15 октября, начинали Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских военных.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком на полях 31-го заседания UDCG.

Глава украинского оборонного ведомства Денис Шмыгаль рассказал, что в целом к инициативе присоединятся Украина и девять стран Севера и Балтии: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

По его словам, цель этого соглашения — создать совместную структуру поддержки Украины через подготовку и оснащение ее военных в рамках международной операции Легио.

Шмыгаль отметил, что инициатива предусматривает:

  • проведение обучения украинских военных инструкторами стран-партнеров;

  • оснащение различных украинских подразделений вооружением в объемах эквивалентных размерам бригады;

  • подготовку на территории Польши;

  • укрепление партнерства Украины со странами Скандинавии и Балтии в сфере безопасности и обороны.

3 октября Минобороны Украины сообщило, что в Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военных — Camp Jomsborg. Он способен одновременно разместить до 1200 человек.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Балтия Северная Европа Война России против Украины Военная подготовка Денис Шмыгаль

