Сменили тактику. Украина и США ведут тихие переговоры по поставкам Patriot и истребителей F-16 — Politico 17 сентября, 15:33 Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/www.flickr.com)

Украина уже не просит публично у США высококлассное оружие, такое как зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle. Однако надеется договориться о поставках, изменив тактику переговоров, сообщает Politico со ссылкой на источники.



Как пишет издание, Киев становится мудрее в своих запросах, переговоры сейчас продолжаются «без шума». По данным Politico, в Белом доме посоветовали сосредоточиться на тех типах оружия, которые нужны Украине для вытеснения сил РФ с юга и востока.

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В то же время переговоры вокруг высокотехнологичного оружия усложняются не только тем, что Москва может расценить это как эскалацию, но и тем, что за некоторым из них — очередь из союзников США.

Журналисты объясняют, что у США самих есть не так много систем Patriot, и обсуждение с Украиной относительно передачи — на ранней стадии. Переговоры по Grеy Eagle тоже ведутся, но здесь Штаты боятся потенциальной потери технологий, применяемых в беспилотниках, если их собьют россияне.



По данным издания, часть вооружения, о котором просил Киев, в том числе F-16, «вероятнее всего, прибудет уже после завершения конфликта». В список оружия, которое Украина просит у США на 2023 год, этих истребителей, Patriot и Grеy Eagle сейчас нет.

В то же время, как отмечает Politico, тот факт, что Вашингтон обсуждает возможность поставок именно этого вооружения — «серьезный сдвиг по сравнению с весной этого года, когда эту идею отвергали».

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

При этом в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что подготовка украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16 пока не проводится.

15 сентября CNN сообщил, что в ближайшее время администрация президента США Джо Байдена не планируют передавать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, но в течение двух месяцев Украину может получить первые системы NASAMS.

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