Инновационная энергосистема. Украина и США построят малый модульный реактор
Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)
Киев и Вашингтон начинают пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР). С его помощью и помощью новейших технологий электролиза будут производить экологически чистый водород и аммиак.
Об этом говорится на сайте Госдепа.
Об инициативе объявили специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27).
Проект направлен на:
- поддержку целей энергетической безопасности Украины;
- содействие декарбонизации энергетических секторов путем производства чистого водорода;
- улучшение долгосрочной продовольственной безопасности за счет производства чистых аммиачных удобрений;
- демонстрацию инновационного лидерства Украины в сфере чистой энергетики с помощью передовых технологий.
Партнерами-участниками пилотного проекта стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК Энергоатом, СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также ряда частных компаний.
Кроме того, Керри заявил о запуске инициативы Проект Феникс, направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе в ММР.