Инновационная энергосистема. Украина и США построят малый модульный реактор 13 ноября, 10:40 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Киев и Вашингтон начинают пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР). С его помощью и помощью новейших технологий электролиза будут производить экологически чистый водород и аммиак.



Об этом говорится на сайте Госдепа.

Об инициативе объявили специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27).

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Проект направлен на:

поддержку целей энергетической безопасности Украины;

содействие декарбонизации энергетических секторов путем производства чистого водорода;

улучшение долгосрочной продовольственной безопасности за счет производства чистых аммиачных удобрений;

демонстрацию инновационного лидерства Украины в сфере чистой энергетики с помощью передовых технологий.



Партнерами-участниками пилотного проекта стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК Энергоатом, СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также ряда частных компаний.

Кроме того, Керри заявил о запуске инициативы Проект Феникс, направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе в ММР.