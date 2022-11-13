Инновационная энергосистема. Украина и США построят малый модульный реактор

13 ноября, 10:40
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Киев и Вашингтон начинают пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР). С его помощью и помощью новейших технологий электролиза будут производить экологически чистый водород и аммиак.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Об инициативе объявили специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27).

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Проект направлен на:

  • поддержку целей энергетической безопасности Украины;
  • содействие декарбонизации энергетических секторов путем производства чистого водорода;
  • улучшение долгосрочной продовольственной безопасности за счет производства чистых аммиачных удобрений;
  • демонстрацию инновационного лидерства Украины в сфере чистой энергетики с помощью передовых технологий.
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Партнерами-участниками пилотного проекта стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК Энергоатом, СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также ряда частных компаний.

Кроме того, Керри заявил о запуске инициативы Проект Феникс, направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе в ММР.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZXKpemoGzzVbUmYx23UuiyPczasW7Msih7XdYXv2FDY54xnbqAY7QscDdU5DqJR5l&id=100002003920755
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Экология Украина Водород Реактор Аммиак

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