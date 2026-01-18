СМИ узнали, когда Украина рассчитывает подписать соглашение о гарантиях безопасности с США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Мар-а-Лаго, 28 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Украина надеется подписать рамочный документ о гарантиях безопасности с США вскоре после саммита в Давосе, сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Издание отметило, что посолка Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ по экономическому процветанию страны в Давосе на следующей неделе.

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Отдельное соглашение о гарантиях безопасности было более сложным, однако Киев рассчитывает согласовать общие условия и подписать соответствующий документ вскоре после саммита в Давосе, говорится в статье.

Переговоры по гарантиям безопасности США для Украины — последние новости

16 января Стефанишина заявила, что 17 января украинская делегация проведет переговоры с американской стороной в Майами относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

Стефанишина рассказала, что от Украины на переговорах будут секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

17 января Буданов сообщил, что украинская делегация прибыла в США для переговоров по мирному соглашению.

До этого сообщалось, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют принять участие во встрече с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может состояться в Давосе 21 января.

На переговорах Трамп должен утвердить соглашение о гарантиях безопасности, заключенное на прошлой неделе в Париже между представителями Украины и командующим европейских сил США. Однако Европа обеспокоена уровнем личной приверженности Трампа к поддержке Украины после возможного прекращения огня, учитывая ряд пророссийских заявлений американского президента, говорится в материале.

«Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле думает по этому поводу Трамп», — заявил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Британии и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

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Формальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонних обсуждений с Россией. Непонятно, какая часть предложений, разработанных Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если вообще будет принята, указывает FT.

По данным источника издания, во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп планируют подписать финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.

