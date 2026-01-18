СМИ узнали, когда Украина рассчитывает подписать соглашение о гарантиях безопасности с США

18 января, 20:53
Google Читайте NV в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Мар-а-Лаго, 28 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Мар-а-Лаго, 28 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Украина надеется подписать рамочный документ о гарантиях безопасности с США вскоре после саммита в Давосе, сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Издание отметило, что посолка Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ по экономическому процветанию страны в Давосе на следующей неделе.

Реклама

Отдельное соглашение о гарантиях безопасности было более сложным, однако Киев рассчитывает согласовать общие условия и подписать соответствующий документ вскоре после саммита в Давосе, говорится в статье.

Читайте также:
54% украинцев категорически против того, чтобы отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности — опрос КМИС

Переговоры по гарантиям безопасности США для Украины — последние новости

16 января Стефанишина заявила, что 17 января украинская делегация проведет переговоры с американской стороной в Майами относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

Стефанишина рассказала, что от Украины на переговорах будут секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

17 января Буданов сообщил, что украинская делегация прибыла в США для переговоров по мирному соглашению.

Читайте также:
Работаем так, чтобы в ближайшее время гарантии безопасности утвердили в Конгрессе США — Зеленский

До этого сообщалось, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют принять участие во встрече с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может состояться в Давосе 21 января.

На переговорах Трамп должен утвердить соглашение о гарантиях безопасности, заключенное на прошлой неделе в Париже между представителями Украины и командующим европейских сил США. Однако Европа обеспокоена уровнем личной приверженности Трампа к поддержке Украины после возможного прекращения огня, учитывая ряд пророссийских заявлений американского президента, говорится в материале.

«Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле думает по этому поводу Трамп», — заявил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Британии и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Читайте также:
«Документ исторического уровня». Зеленский поручил подготовить и передать США финальную версию договора о гарантиях безопасности

Формальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонних обсуждений с Россией. Непонятно, какая часть предложений, разработанных Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если вообще будет принята, указывает FT.

По данным источника издания, во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп планируют подписать финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-США гарантии безопасности Война России против Украины мирный план Давос

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies