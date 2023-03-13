Полторы ракеты за год на установку. Как на Западе пытаются оправдать медлительность собственного ВПК — отвечает эксперт Defense Express

13 марта, 16:27
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Американская система Patriot недалеко от аэропорта Варшавы, Польша, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американская система Patriot недалеко от аэропорта Варшавы, Польша, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Западные союзники в критике неэффективности использования своих запасов Украиной перевели часть своей ответственности за невозможность быстро пополнить собственные запасы, рассказал Radio NV Иван Киричевский, эксперт Defense Express.

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«Здесь просто есть еще специфический момент. Когда у нас в определенное время обсуждалась история: а вот западные союзники сетуют, что мы как-то неэффективно тратим дорогие ракеты. На самом деле, таким образом западные союзники сублимировали собственную неспособность производить таких ракет больше», — рассказал эксперт.

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ВПК Соединенных Штатов, по словам аналитика Defense Express, фактически покрывает в упор свои потребности по определенным позициям.

«Потому что по Patriot и суммарно морским зенитным ракетам SM-6 есть цифра, что за год американская военно-оборонительная промышленность может производить максимум 600 таких ракет. Всего 600 ракет „размазанных“ на очень большую необходимость и военно-морского флота США, для которых это основная ракета на эсминцах. И надо делать поправку, что в США есть 400 пусковых установок Patriot. Грубо говоря, мощности производства не хватает даже на все установки Patriot в США», — добавил Киричевский.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   США Россия НАТО Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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