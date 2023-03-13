Полторы ракеты за год на установку. Как на Западе пытаются оправдать медлительность собственного ВПК — отвечает эксперт Defense Express 13 марта, 16:27 Американская система Patriot недалеко от аэропорта Варшавы, Польша, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Западные союзники в критике неэффективности использования своих запасов Украиной перевели часть своей ответственности за невозможность быстро пополнить собственные запасы, рассказал Radio NV Иван Киричевский, эксперт Defense Express.

«Здесь просто есть еще специфический момент. Когда у нас в определенное время обсуждалась история: а вот западные союзники сетуют, что мы как-то неэффективно тратим дорогие ракеты. На самом деле, таким образом западные союзники сублимировали собственную неспособность производить таких ракет больше», — рассказал эксперт.

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ВПК Соединенных Штатов, по словам аналитика Defense Express, фактически покрывает в упор свои потребности по определенным позициям.

«Потому что по Patriot и суммарно морским зенитным ракетам SM-6 есть цифра, что за год американская военно-оборонительная промышленность может производить максимум 600 таких ракет. Всего 600 ракет „размазанных“ на очень большую необходимость и военно-морского флота США, для которых это основная ракета на эсминцах. И надо делать поправку, что в США есть 400 пусковых установок Patriot. Грубо говоря, мощности производства не хватает даже на все установки Patriot в США», — добавил Киричевский.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

