В США рассматривают вариант признать Россию страной-агрессором или страной-террористом — посол Маркарова 26 декабря, 19:56 Оксана Маркарова (Фото:НВ)

Украина и США обсуждают официальное признание России страной-агрессором. Об этом рассказала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью Суспільному, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

Маркарова напомнила, что статус страны-спонсора терроризма сейчас есть у четырех стран: КНДР, Сирии, Кубы и Ирана. Украина вела с США переговоры о том, чтобы в этот список добавили РФ.



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«Мы, конечно, понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избранный. Они все военные преступники. Они все занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос — это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос — что за этим названием будет стоять», — считает посол.

По словам Маркаровой, обсуждается вариант, при котором для России найдут новую категорию и примут в Конгрессе США закон, признав ее «страной-агрессором, страной-террористом или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения».

«Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое — правильно назвать и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное — что будет в сути этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспорта, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год», — добавила дипломат.

Белый дом не соглашался на признание РФ страной-спонсором терроризма, объясняя это тем, что не хочет «негативных последствий» для дипломатических отношений США и России по вопросам обмена пленными, соглашения об экспорте украинского зерна, помощи Сирии и так далее, сообщал CNN.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.



13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Некоторые парламенты стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.