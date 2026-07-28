Украина приняла вызов и готова помочь Дональду Трампу в войне с Ираном (Фото: REUTERS/Эван Вуччи)

Если президент США Дональд Трамп хочет союзников , которые самостоятельно ведут войны, создают собственное оружие, делятся разведданными и помогают оказывать давление на противников США, — такой союзник у него уже есть: Украина.

Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что раньше вопрос заключался в том, насколько Украина нуждается в Америке. Вскоре Трамп может задаться вопросом, насколько Америка нуждается в Украине.

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Newsweek подчеркивает, что у Трампа есть четкий перечень ожиданий от европейских союзников по НАТО: вносить справедливый вклад в альянс, брать на себя большую ответственность за собственную оборону и помогать Вашингтону в войне против Ирана.

Европейские лидеры признали, что в течение многих лет недостаточно тратили на оборону, и пообещали увеличить финансирование. Однако другие требования Трампа встретили значительное сопротивление.

Тем временем Украина, которую администрация Трампа долгое время рассматривала лишь как получателя помощи и источник расходов для американского бюджета, напротив, готова принять этот вызов.

Удар по иранскому судну, нанесенный в минувшие выходные, а также предложение президента Украины Владимира Зеленского передать разведданные о возможном обмене информацией между Россией и Ираном касательно американских военных баз в Персидском заливе стали очередными шагами Киева, направленными на демонстрацию собственной ценности.

Старые подходы к оценке роли Украины для Вашингтона больше не соответствуют реальности.

«Украина успешно демонстрирует свою ценность. Теперь вопрос в том, как Вашингтон отреагирует на этот сигнал», — заявил руководитель исследований в области оборонной стратегии RAND Europe Джейкоб Паракилас.

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Недавно Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях, которое может стать основой для нового оборонно-промышленного партнерства. Оно позволит экспортировать украинские воздушные, наземные и морские беспилотники в США для испытаний и оценки американскими военными.

Издание отмечает, что эти технологии могут быть включены в программу Пентагона Drone Dominance, что потенциально открывает путь к совместному производству украинских дронов в США.

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Newsweek пишет, что Вашингтон даже отстает от других партнеров: Украина уже заключила договоренности с ЕС, отдельными европейскими странами и Канадой об экспорте беспилотников и создании совместных производств.

Киев также помогает союзникам США в Персидском заливе совершенствовать системы противовоздушной обороны перед лицом угрозы со стороны Ирана, пишет Newsweek. Издание отмечает, что украинский опыт борьбы с российскими ракетами и дронами становится важным активом для партнеров Киева.

Тем не менее, Украине по-прежнему необходима американская поддержка, в частности системы Patriot, однако проблема заключается не в отсутствии компетенций или возможностей, а в масштабах потребностей.

«Украина получила уникальный опыт ведения масштабной традиционной войны против равного по силе противника. Этот оперативный опыт всё больше трансформируется в военно-промышленную экспертизу, которую Украина начинает продавать и экспортировать», — сказал Паракилас.

Издание подчеркивает, что словесное противостояние Украины с Ираном при правильном подходе может стать рычагом для получения дополнительной поддержки от США.

Newsweek резюмирует, что Украина не просит Вашингтон создавать нового врага. Она лишь утверждает, что Иран является частью более широкой сети противников Америки. Киев уже ведет борьбу с другой частью этой сети — Россией.