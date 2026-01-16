Украинская делегация сейчас на пути в США для встреч с представителями президента Дональда Трампа. Будут обсуждать документы, которые уже почти готовы.

Об этом в пятницу, 16 января, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с чешским коллегой Петром Павелом, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Украинская команда активно работает с представителями президента США в эти дни, будут встречи наших украинских представителей в США. Украинская делегация сейчас на пути США, и мы надеемся, что будет больше ясности, как относительно тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и относительно ответа России на всю эту дипломатическую работу, которая происходит», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что еще нужно доработать некоторые моменты, касающиеся гарантий безопасности и пакета восстановления. Если эти вопросы будут урегулированы, соглашения могут быть подписаны уже на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

В то же время, для подписания соглашений необходимо, чтобы гарантии безопасности были устойчивыми, а Украина получила реальную финансовую поддержку.

13 января Зеленский сообщил, что украинская команда продолжает готовить документы с США по гарантиям безопасности и восстановлению. По его словам, разработанные документы по двусторонним договоренностям с США «во многом уже готовы к подписанию».

12 января президент поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

9 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация и президент Владимир Зеленский готовы отправиться в США для продолжения переговоров по гарантиям безопасности, если будет приглашение со стороны Вашингтона.

8 января Зеленский сообщал, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне с участием Трампа.