Зеленский: Будет встреча команд Украины и США для усиления ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Дональдом Трампом они договорились о встрече команд США и Украины.

«Сегодня же я говорил с президентом Трампом. Важный разговор. Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве — и нам это нужно, и Америке», — отметил Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 4 июля.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь с ПВО, и пообещал разобраться с приостановлением помощи США.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились, будут работать над увеличением защиты неба.

В свою очередь журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился около 40 минут.

Инфографика: NV

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

4 июля телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.