Украина и Северная Македония согласовали режим свободной торговли 17 августа, 03:34 Флаг Северной Македонии (Фото:pixabay)

Украинское правительство вынесло решение о введении в действие обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, которое было принято в октябре 2022 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам Тараса Качки, торгового представителя Украины, это решение позволит полностью внедрить обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, которое было ратифицировано весной. Также оно обеспечит изменение процедуры таможенного оформления сельскохозяйственных товаров и позволит импортировать продукты из Северной Македонии в рамках тарифной квоты без необходимости лицензии на импорт.

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Распределение тарифных квот в соответствии с этим соглашением будет осуществляться таможенными органами по принципу «первым пришел — первым обслужен». По мнению экспертов, важным достижением для Украины является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции Пан-Евро-Мед, которая устанавливает единые правила происхождения товаров, и получение сертификата EUR.1, подтверждающего преференциальное происхождение товаров при их транспортировке.

Это соглашение также позволило украинским аграриям расширить доступ к европейским рынкам, поскольку они теперь могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для производства товаров, которые будут реализовываться на территории Евросоюза.