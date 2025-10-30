Историк Нил Фергюсон из Стэнфорда, говоря об определении того, что можно считать победой Украины в войне против России, обратил внимание на то, что Украина не может стать Южной Кореей или Израилем из-за отсутствия достаточной поддержки США.

Во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года, Фергюсон отметил, что для историков победа определяется продолжительностью и стабильностью.

Реклама

«Победы могут быть короткими. Мой дед, например, приложился к победе в 1918 году во время Великой войны [Первой мировой] „за цивилизацию“, как было сказано на его медали. Но уже через 20 лет он предстал перед Второй мировой войной. Украина же не хочет такой короткой победы, правда? В 1945 году победила Британия, но это была пиррова победа, потому что страна была почти полностью разрушена и разъединена. И Украина не хочет такой пирровой победы», — объяснил историк.

Он отметил, что Корейская война закончилась ничьей, но любой сейчас хотел бы быть Южной Кореей, а не Северной, в то же время, аналогичная ситуация в конце Вьетнамской войны не привела к победе демократии в Южном Вьетнаме.

«Три года назад я говорил с президентом Зеленским и сказал: „Вы можете выбрать между Южным Вьетнамом и Южной Кореей, так вот: не будьте Южным Вьетнамом“. Но сейчас, через три года, мы видим, что опции Южной Кореи уже не существует, потому что не будет американской помощи, не будет американских войск в Украине. То есть Украине нужно как-то поддерживать свою независимость без того, что когда-то спасло Южную Корею, что помогло той сохранить свой суверенитет», — рассказал Фергюсон.

Он также заявил, что «полностью списать США» нельзя, потому что необходимо учитывать то, что они дают, чтобы поддержать Украину в войне, хотя оплачивает это, в частности Европа.

«Так вот, Украина не может стать новым Израилем. Потому что в конце концов Израиль даже сейчас продолжает получать американскую поддержку. И для Украины такого варианта, думаю, не существует», — сказал историк.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назвал «двойными стандартами» то, что союзники помогали Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники, но отказали в аналогичной помощи Украине, сославшись на то, что она не является страной НАТО.

«Им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам (молодцы, что уничтожили и что люди там живы, и слава Богу). Но это и есть двойные стандарты — все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО», — заявил он.

Также президент Украины напомнил, что российские самолеты и ракеты неоднократно пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, но на это не было никакой реакции.