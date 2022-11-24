Украина и Россия провели тайные переговоры об обмене пленными и возобновлении экспорта российского аммиака — Reuters 24 ноября, 12:42 Флаг Украины на здании обладминистрации в освобожденном Херсоне (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Представители Украины и России на прошлой неделе провели встречу в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которой обсудили возможность обмена военнопленными и возможное возобновление экспорта российского аммиака, который поступает в Азию и Африку через украинский трубопровод, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Собеседники агентства рассказали, что 17 ноября украинская и российская делегации во время встречи в столице ОАЭ Абу-Даби обсуждали то, что России могут разрешить возобновить экспорт аммиака, если она согласится на обмен пленными, который позволит освободить «большое количество» украинских и российских пленных.

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Именно 17 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может согласиться на транзит российского аммиака только после того, как произойдет обмен пленными по формуле всех на всех.

Пока неизвестно, достигли ли стороны прогресса.



По данным Reuters, переговоры проходили при посредничестве ОАЭ и без участия ООН, которая играет ведущую роль в переговорах по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских черноморских портов. Аммиак используется, в частности, при производстве удобрений.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил Reuters, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров по открытию российского экспорта аммиака», добавив, что «конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности». Боднар сказал, что ему неизвестно, состоялась ли встреча в ОАЭ.

Министерство иностранных дел ОАЭ, Министерство обороны Украины и Минобороны РФ не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Отвечая на вопрос, участвовала ли ООН в переговорах, представитель организации отказался от комментариев.