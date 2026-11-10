Княжицкий (по центру) признал, что одним из препятствий для развития украинско-польских отношений остаются исторические противоречия (Фото: Re: Open Zakarpattia)

От развития отношений между Киевом и Варшавой зависят не только европейская интеграция Украины, но и безопасность всей Центральной Европы, поэтому сотрудничество с Польшей должно стать одним из главных приоритетов внешней политики Украины, считает народный депутат Украины Николай Княжицкий, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша.

Об этом он заявил в ходе форума Re:Open Zakarpattia в ходе дискуссии с польскими коллегами на панельной дискуссии Зачем Польше Украина, а Украине — Польша: стратегия развития и поддержания долгосрочных отношений.

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По мнению Княжицкого, Украина должна уделять гораздо больше внимания сотрудничеству со странами Центральной Европы, прежде всего с Польшей, которая является одним из экономических и политических лидеров региона.

«Польша — это наш главный приоритет. Очевидно, не только Польша, но и Центральная Европа в целом, где мы мало работаем. Но поскольку Польша является одним из лидеров и занимает 20-е место в мире по размеру экономики, то продвижение через Польшу в Западную Европу, совместная работа в Центральной Европе и европейская интеграция — это то, что нам нужно в первую очередь», — подчеркнул он.

Депутат признал, что одним из препятствий для развития украинско-польских отношений остаются исторические противоречия. В то же время, по его мнению, обе страны должны искать пути взаимопонимания, исходя из общих стратегических интересов.

«Мы должны говорить о будущем, налаживать нормальное и эффективное сотрудничество в нашей исторической политике. Это не исключает того, что мы должны чтить своих героев, а поляки — своих. Это диалог, осознание и понимание необходимости этого сотрудничества», — отметил Княжицкий.

Помимо политического и исторического диалога, депутат подчеркнул важность привлечения польских инвестиций и развития двустороннего сотрудничества на всех возможных уровнях.

Отдельно он обратил внимание на аспект безопасности в украинско-польских отношениях. По его мнению, усиление антиукраинских и антиевропейских политических сил в Польше создает риски для всего региона.

Княжицкий подчеркнул, что поражение Украины в войне имело бы прямые последствия для безопасности Польши, поскольку агрессивная риторика России направлена не только против Украины, но и против других европейских государств.

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По мнению депутата, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей должно строиться на общем видении будущего, европейском единстве, экономическом сотрудничестве и взаимной безопасности.