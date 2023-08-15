«Вы можете рассчитывать на Польшу». Почему ухудшение отношений с Киевом — это огромная опасность для Варшавы — польский социолог 15 августа, 14:11 Анджей Дуда и Владимир Зеленский в июле 2023 года в Луцке (Фото:REUTERS/Alina Smutko/File Photo)

На фоне полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, отношения Варшавы с Киевом стали чрезвычайно важными для Польши не только из-за очевидных вопросов безопасности, но и благодаря возможности возвращения в большую международную политику, которую открыло польской власти сближение с Украиной.

Такое мнение в интервью NV высказал польский журналист, социолог и интеллектуал Славомир Сераковский. Он является главой известного польского издания Krytyka Polityczna, также именно он в 2022 году стал инициатором сбора средств для покупки Байрактара от польского народа и успешно завершил эту миссию.

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Комментируя текущее состояние украино-польских отношений, Сераковский напомнил, что до начала большого вторжения РФ в Украину Польша и ее президент Анджей Дуда "были полностью изолированы на международной арене, никто не хотел встречаться с ним в Белом доме или еще где-то, после всех тех антидемократических шагов, которые уже были сделаны ПиС [правящей партией Право и Справедливость]».

«Поддержка Украины и для польского президента, и для его партии стали тем единственным шансом вернуться и быть кем-то серьезным на международной арене. Поэтому надо учитывать эти внутренние прагматические причины для Дуды и его правительства поддерживать Украину», — подчеркнул Славомир Сераковский.

Он также добавил, что Украина и Польша «так или иначе обречены быть вместе» еще и по прагматическим причинам, потому что находятся «в одной корзине». «И причина проста — это Россия. Поэтому у нас [поляков] есть как моральные, так и прагматические причины поддерживать Украину. И даже если каким-то образом поляки изменят свое мнение или польское правительство будет вести себя неразумно, мы все равно будем союзниками, несмотря ни на что. Я не могу себе представить, что что-то может измениться. И я не думаю, что в Польше найдется хоть один нормальный человек, за исключением очень крошечного, возможно, нескольких процентов, меньшинства, которое будет пытаться что-то изменить в этом альянсе. Поэтому я почти уверен, что вы можете рассчитывать на Польшу, независимо от того, кто здесь правит», — подчеркнул польский социолог и журналист.

По его словам, когда речь идет о вопросах войны, самый большой страх поляков — будет ли Украина достаточно сильной, чтобы победить Россию. «И люди скорее разозлены Западом, что Запад недостаточно поддерживает Украину», — убежден Сераковский.

«Аабсолютно все вас поддерживают, вы можете рассчитывать на Польшу и даже на это популистское правительство, даже если оно будет еще более недемократическим, все равно поддержит вас . Иметь сейчас плохие отношения с Украиной — это огромная опасность для Польши, если люди в правительстве начнут быть противниками Владимира Зеленского, они потеряют все то, что уже получили на международной арене», — подчеркнул он.