Украина и Польша будут вместе производить 125-мм танковые снаряды 6 апреля, 14:03 125-мм снаряды для танковой пушки (Фото:Укроборонпром/Facebook)

Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Во время официального визита президента Владимира Зеленского в Варшаву гендиректор Укроборонпрома и руководство польского производителя Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA) подписали соответствующий меморандум.

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Как рассказали в госконцерне, страны планируют развернуть новые производственные линии для изготовления большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Новое производство создадут только в городах Польши из-за высоких рисков ракетных ударов РФ по украинскому предприятию.

«Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом», — добавили в Укроборонпроме.

5 апреля президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил Польшу. Там Зеленский встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Варшава и Киев договорились о мощном пакете военной помощи. Киев получит бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak