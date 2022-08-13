«Русских туристов здесь нет». Новый посол Зварыч о сотрудничестве Польши с Украиной: Друзьям добавляет оптимизма, врагам — страха. Интервью

13 августа, 16:49
Эксклюзив НВ
Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч (Фото:Teatr Wielki — Opera Narodowa / Karpati&Zarewicz)

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч (Фото:Teatr Wielki — Opera Narodowa / Karpati&Zarewicz)

Автор: Алексей Тарасов

Василий Зварыч сменил в должности посла Украины в Польше Андрея Дещицу в начале июня.

В интервью Радио НВ он рассказал, как усиливается сотрудничество стран в оборонной сфере, как реально оценивают угрозу нападения России в Польше и как будут возвращать украинцев из-за рубежа.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k

— Хочу начать сразу с оружия, потому что это, пожалуй, самое главное, в чем сейчас нуждается Украина. Польша является одним из наших самых больших друзей. Несколько месяцев назад представители Украины и Польши говорили о том, что есть возможность совместного производства оружия. Движется ли эта история? Как можно реализовать это сотрудничество?

— Во всех моих переговорах, которые я веду с польскими официальными лицами, вопрос оружия — ключевой. Все, что мы сейчас максимально просим — это оружие, оружие, оружие. Особенно тяжелое, высокоточное — то, которое нам особенно необходимо для ускорения нашей победы.

Читайте также:

Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль (Фото:Правительственный портал) Меморандум уже подписан. Украина и Польша планируют создать совместное предприятие по производству оружия

Еще в начале июня, когда был визит премьер-министра Польши в Украину и мы провели в Киеве совместное заседание правительств двух стран, была достигнута договоренность, что между нами будет создано своего рода совместное предприятие по производству оружия. Поэтому работа в этом направлении ведется, потенциал есть. Подробности я вам, к сожалению, раскрыть не могу. Но хочу заверить всех наших и друзей, и врагов в том, что такая работа ведется. Если друзьям это придает оптимизм, то врагам пусть это придает страха.

— Происходят тектонические сдвиги по всей Европе относительно того, как она сейчас смотрит на свою систему безопасности. Швеция — один из крупнейших производителей оружия в мире и Европе, модернизируется. Также были новости о том, как модернизируется армия Польши. Чему мы можем научиться у нее?

— Польша — это страна НАТО и, конечно, НАТОвские стандарты заметны и в том, как функционируют, и как обеспечиваются Вооруженные силы Республики. В Польше и так высокий уровень системы обороны, высокий уровень финансирования оборонной отрасли. Напомню, что Польша — среди лидеров финансирования в рамках НАТО системы Вооруженных сил, системы обороны. Несмотря на это все, война, полномасштабная агрессия России также подтолкнула и польское правительство, и польского президента к тому, чтобы еще больше усилий приложить к модернизации своей армии, к увеличению финансирования.

Читайте также:
«Историческая обязанность». Польша, оказывая Украине военную помощь, не снизила свою обороноспособность — Минобороны

К примеру, на полтора миллиарда долларов увеличено финансирование Вооруженных сил Республики Польша в этом году. И предпринимаются очень конкретные шаги по усовершенствованию, модернизации польской армии — закупаются виды современной техники, современных вооружений не только в рамках НАТО, но также и вне НАТО. Польша сейчас активно сотрудничает с Республикой Корея в закупке современного и высокоточного оружия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Оружие Интервью НВ Российская агрессия Украинско-польская граница Война в Украине Радио НВ Россия-Польша Война России против Украины Василий Зварыч

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Рынок или ФРС. Кто прав?

Каждый кризис, большой или маленький, всегда приносит что-нибудь новое. В нынешней ситуации необычно противостояние или, вернее сказать, разное видение состояния дел и перспектив экономики рынком и центральным банком США.

13 августа, 13:28
Эксперты
Свитер или джемпер карамельного цвета — стильная база для образов с джинсами (Фото:instagram.com/anoukyve)
Универсальны и легко комбинируемы /
Пять вещей, которые составляют основу современного базового гардероба
13 августа, 12:14
Красота и мода
Тимоти Снайдер
Американский историк
Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

13 августа, 11:30
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X