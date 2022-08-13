«Русских туристов здесь нет». Новый посол Зварыч о сотрудничестве Польши с Украиной: Друзьям добавляет оптимизма, врагам — страха. Интервью 13 августа, 16:49 Эксклюзив НВ Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч (Фото:Teatr Wielki — Opera Narodowa / Karpati&Zarewicz)

Василий Зварыч сменил в должности посла Украины в Польше Андрея Дещицу в начале июня.

В интервью Радио НВ он рассказал, как усиливается сотрудничество стран в оборонной сфере, как реально оценивают угрозу нападения России в Польше и как будут возвращать украинцев из-за рубежа.

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— Хочу начать сразу с оружия, потому что это, пожалуй, самое главное, в чем сейчас нуждается Украина. Польша является одним из наших самых больших друзей. Несколько месяцев назад представители Украины и Польши говорили о том, что есть возможность совместного производства оружия. Движется ли эта история? Как можно реализовать это сотрудничество?

— Во всех моих переговорах, которые я веду с польскими официальными лицами, вопрос оружия — ключевой. Все, что мы сейчас максимально просим — это оружие, оружие, оружие. Особенно тяжелое, высокоточное — то, которое нам особенно необходимо для ускорения нашей победы.

Еще в начале июня, когда был визит премьер-министра Польши в Украину и мы провели в Киеве совместное заседание правительств двух стран, была достигнута договоренность, что между нами будет создано своего рода совместное предприятие по производству оружия. Поэтому работа в этом направлении ведется, потенциал есть. Подробности я вам, к сожалению, раскрыть не могу. Но хочу заверить всех наших и друзей, и врагов в том, что такая работа ведется. Если друзьям это придает оптимизм, то врагам пусть это придает страха.

— Происходят тектонические сдвиги по всей Европе относительно того, как она сейчас смотрит на свою систему безопасности. Швеция — один из крупнейших производителей оружия в мире и Европе, модернизируется. Также были новости о том, как модернизируется армия Польши. Чему мы можем научиться у нее?

— Польша — это страна НАТО и, конечно, НАТОвские стандарты заметны и в том, как функционируют, и как обеспечиваются Вооруженные силы Республики. В Польше и так высокий уровень системы обороны, высокий уровень финансирования оборонной отрасли. Напомню, что Польша — среди лидеров финансирования в рамках НАТО системы Вооруженных сил, системы обороны. Несмотря на это все, война, полномасштабная агрессия России также подтолкнула и польское правительство, и польского президента к тому, чтобы еще больше усилий приложить к модернизации своей армии, к увеличению финансирования.

К примеру, на полтора миллиарда долларов увеличено финансирование Вооруженных сил Республики Польша в этом году. И предпринимаются очень конкретные шаги по усовершенствованию, модернизации польской армии — закупаются виды современной техники, современных вооружений не только в рамках НАТО, но также и вне НАТО. Польша сейчас активно сотрудничает с Республикой Корея в закупке современного и высокоточного оружия.

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