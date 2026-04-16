Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на совместной пресс-конференции в Мидделбурге, Нидерланды, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Нидерланды инвестируют в оборонно-промышленный комплекс Украины 482 млн евро в рамках соглашения о партнерстве, которое страны подписали в четверг, 16 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Йеттена, Нидерланды хотят совместно с Украиной развивать оборонную промышленность.

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«Мы усилим нашу способность, и наша нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом. Поэтому мы подписали соглашение о партнерстве, и это будет благоприятно для Украины, для Нидерландов и для Европы. Мы инвестируем 482 млн евро в оборону», — сказал Йеттен.

Он отметил, что нидерландское финансирование может помочь Украине быстрее начать проект по производству дронов.

«Украинский проект производства дронов сможет заработать очень быстро. Украине это необходимо для противостояния российской агрессии», — подчеркнул нидерландский премьер.

8 марта Владимир Зеленский и Роб Йеттен сообщили, что Украина и Нидерланды расширяют совместное производство оружия.

В частности премьер-министр Нидерландов отмечал, что страны намерены расширить мощности по производству дронов.

«Мы хотим сделать это вместе, то есть как с компаниями в Нидерландах, так и с компаниями в Украине. Чтобы мы могли увеличить производство в обеих наших странах. Чтобы можно было обеспечить фронт и нарастить производство для Европы в целом», — говорил Йеттен.

16 апреля Владимир Зеленский, находясь в Нидерландах, получил награду Four Freedoms Awards от имени украинского народа. Награду вручили премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Елизавета Рузвельт в присутствии короля Виллема-Александра и принцессы Беатрикс.