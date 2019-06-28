Замминистра обороны рассказал представителям стран НАТО о сотрудничестве Альянса с Украиной
Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко находился в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.
Об этом сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов.
Петренко также участвовал в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны.
По привлечению Украины к операциям НАТО, заместитель министра обороны сообщил:
«Украина вовлечена в операцию НАТО Решительная поддержка (небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 — ред.), до конца этого года Украина заполнит все места, выделенные нашей стране в этой миссии. Украинский контингент в Косово будет усилено и технически, и личным составом», — сказал он.
По словам заместителя министра, Украина завершила подготовку документов, которые позволят ей присоединиться к миссии НАТО в Ираке и приобщиться к операции НАТО на море Морской охранник (Sea Guardian).
«Это усилит нашу информационную осведомленность о ситуации в Черном и Азовском морях», — сказал Петренко.