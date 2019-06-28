Замминистра обороны рассказал представителям стран НАТО о сотрудничестве Альянса с Украиной Сегодня, 10:38 911 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts/File Photo Замминистра заявил, что Украина вовлечена в операцию НАТО Решительная поддержка REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко находился в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.

Об этом сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов.

Петренко также участвовал в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны.

По привлечению Украины к операциям НАТО, заместитель министра обороны сообщил:

«Украина вовлечена в операцию НАТО Решительная поддержка (небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 — ред.), до конца этого года Украина заполнит все места, выделенные нашей стране в этой миссии. Украинский контингент в Косово будет усилено и технически, и личным составом», — сказал он.

По словам заместителя министра, Украина завершила подготовку документов, которые позволят ей присоединиться к миссии НАТО в Ираке и приобщиться к операции НАТО на море Морской охранник (Sea Guardian).

«Это усилит нашу информационную осведомленность о ситуации в Черном и Азовском морях», — сказал Петренко.

